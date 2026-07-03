Любил Яшина, а его боготворили в США: с ним Англия выиграла бы мундиаль

Его выгнали из команды металлургического завода, но он пробился в национальную сборную, стал чемпионом мира, угодил в страшное ДТП, но вернулся и покорил Америку. РИА Новости рассказывает о футболисте, с которым сегодняшняя Англия точно выиграла бы чемпионат мира.

Сборную Англии привычно критикуют и на родине, и в мире, при вопросе о ее перспективах стать чемпионом мира иронично улыбаются, потом вспоминают гениального форварда Кейна, который, кажется, способен вынуть эту команду даже из могилы и дать ей подышать еще пару этапов плей-офф, но затем смотрят в сторону ворот и видят там безальтернативного и совсем угрюмого Пикфорда, запустившего в ближний угол первый гол от ДР Конго и не внушающего доверия топ-уровня. Старики в пабах приговаривают: "А был бы Бэнкс…"

Выгнали после первых поражений

Если спросить у любителя футбола, кто лучший вратарь в истории ХХ века, большинство тут же заявит: Лев Яшин! Это не только распространенное болельщицкое мнение, но и официальный вердикт Международной федерации футбольной истории и статистики.

Безусловное величие Яшина было признано и его главным соперником, англичанином Гордоном Бэнксом, занявшим второе место - он принял итоги голосования с удовлетворением, согласившись, что Яшин во-многом превосходит его.

Но судьба Бэнкса так интересна, что заслуживает отдельного рассказа. Он родился в 1937 году в простой рабочей семье в маленьком городке около Бирмингема. Еще будучи школьником, стал подрабатывать в сталелитейном цехе в качестве подмастерья.

Тут, казалось бы, уже не до футбола, но в любую свободную минуту Гордон выходил погонять мяч с друзьями. Пробовал себя на разных позициях и в конце концов закрепился на воротах. Вратарем его и взяли в первую команду - в 15 лет Бэнкс заиграл за все тот же сталелитейный завод.

© AP Photo / Robert Dear Гордон Бэнкс © AP Photo / Robert Dear Гордон Бэнкс

Спустя год молодого вратаря ждало повышение до клуба, выступавшего в любительской лиге. Но оттуда его очень быстро выгнали - то ли от волнения, то ли от недостатка подготовки, в первых же двух матчах Гордон пропустил 15 мячей. Так себе начало карьеры для будущего второго вратаря в истории ХХ века!

Если бы Гордон отчаялся, он мог бы уже тогда попрощаться с футболом и целиком сосредоточиться на такой жизни, какой жили его родители и окружении. Рабочие будни на заводе, стадион в качестве зрителя, пиво по вечерам. Но он продолжал тренироваться, и в 1955 году получил приглашение в молодежную команду "Честерфилда". Спустя год стал финалистом Кубка Англии, за что получал зарплату два фунта в неделю.

Потом карьеру пришлось снова поставить на паузу - в восемнадцать лет Гордона призвали в армию. Он потерял пару лет регулярных тренировок и матчей, зато нашел любовь всей жизни. Именно во время службы Бэнкс познакомился с девушкой Урсулой, которая впоследствии стала его женой и родила ему троих детей.

С 1959 года он - игрок “Лестер Сити”, выступавшей в премьер-лиге. Через три года его впервые вызвали в сборную Англии.

Осколок лобового стекла застрял в глазу

Все шло к тому, что чемпионат мира 1966 года станет пиком его карьеры. Гордон просто царил в воротах, не оставляя соперникам и сантиметра. Он выдал сухую серию длиной 441 минуту, и это был рекорд чемпионата. Наряду с бесценной золотой медалью сборной Англии, Гордон увез в родной город звание лучшего вратаря турнира. Спустя два года он добавил в коллекцию бронзовую медаль чемпионата Европы.

Дальше были шесть счастливых лет топ-игрока в самом расцвете сил. Но в 34 года с Бэнксом случилась беда - в 10 километрах от дома он попал в автомобильную аварию с грузовиком. Виноват был сам - как позже признавался, он задумался о недавно сыгранном матче с "Ливерпулем" и потерял концентрацию. Это стоило ему правого глаза - в нем застрял осколок лобового стекла. Врачи удалили глаз и наложили более ста швов. Восстановление шло почти пять лет. О карьере в элитном дивизионе и сборной Англии можно было забыть.

© AP Photo / AXEL SEIDEMANN Гордон Бэнкс © AP Photo / AXEL SEIDEMANN Гордон Бэнкс

Но и после пережитого кошмара Бэнкс нашел в себе силы вернуться в футбол. в 1977 году его пригласили играть за американский “Форт-Лодердейл Страйкерс”, где он, разумеется, стал лучшим вратарем лиги по итогам сезона. В клубе его боготворили, но он сам так и не привык к жизни в США и захотел вернуться на родину. Последней командой в карьере Гордона-игрока стал ирландский “Сент Патрикс Атлетик”.