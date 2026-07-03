При ракетном ударе ВСУ по Белгороду погибла мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу.
- Погибла мирная жительница.
- На территории одного из объектов вспыхнул пожар.
- Также повреждения получила энергетическая инфраструктура.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил оперативный штаб региона.
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"В результате прилета снаряда погибла мирная жительница", — говорится в публикации на платформе "Макс".
На территории одного из объектов вспыхнул пожар. На место выехали оперативные службы. Также повреждения получила энергетическая инфраструктура. В некоторых муниципалитетах произошли перебои с подачей электричества и воды.
Информация о других последствиях уточняется.
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