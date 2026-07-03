В Белгородской области после удара ВСУ вспыхнул пожар на энергобъекте

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар начался на инфраструктурном объекте после ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу, серьезно повреждены энергообъекты, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Отмечается, что зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением в ряде муниципалитетов, повреждены пять автомобилей. Информация о других последствиях уточняется.