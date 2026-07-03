В Белгородской области после удара ВСУ вспыхнул пожар на энергобъекте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
- Серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением в ряде муниципалитетов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар начался на инфраструктурном объекте после ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу, серьезно повреждены энергообъекты, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
"Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ... На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением в ряде муниципалитетов, повреждены пять автомобилей. Информация о других последствиях уточняется.
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