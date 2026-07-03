Нападающий Бардаков вернулся в СКА после сезона в НХЛ за "Колорадо"

Бардакову 25 лет. Он дебютировал на взрослом уровне в составе подмосковного "Витязя" в сезоне-2020/21, а в 2021 году перешел в СКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел 250 матчей и записал в свой актив 90 баллов (41+49).