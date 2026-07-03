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Нападающий Бардаков вернулся в СКА после сезона в НХЛ за "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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10:02 03.07.2026 (обновлено: 10:03 03.07.2026)

Нападающий Бардаков вернулся в СКА после сезона в НХЛ за "Колорадо"

© Фото : Пресс-служба СКАНападающий СКА Захар Бардаков
Нападающий СКА Захар Бардаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба СКА
Нападающий СКА Захар Бардаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Захар Бардаков подписал контракт с петербургским СКА до конца сезона-2026/27.
  • В минувшем сезоне Бардаков стал победителем регулярного чемпионата НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш» и дошел с командой до финала плей-офф Западной конференции.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападающий Захар Бардаков подписал контракт с петербургским СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок действия соглашения с Бардаковым рассчитан до конца сезона-2026/27.
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В минувшем сезоне россиянин провел дебютный сезон за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш", с которым стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф Западной конференции, где команда уступила "Вегас Голден Найтс" со счетом 0-4 в серии. Бардаков провел 60 матчей в "регулярке" и набрал 10 очков (1 гол + 9 передач), но не принял участия в плей-офф.
Бардакову 25 лет. Он дебютировал на взрослом уровне в составе подмосковного "Витязя" в сезоне-2020/21, а в 2021 году перешел в СКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел 250 матчей и записал в свой актив 90 баллов (41+49).
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ХоккейСпортЗахар БардаковСКА (Санкт-Петербург)Колорадо ЭвеланшВегас Голден НайтсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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