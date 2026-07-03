Александрова не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертый раунд Уимблдонского турнира.
- В матче третьего круга Александрова уступила американке Иве Йович со счетом 3:6, 6:3, 4:6.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче третьего круга Александрова (18-й номер посева) уступила американке Иве Йович (16) со счетом 3:6, 6:3, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.
Wimbledon WTA
03 июля 2026 • начало в 15:10
Завершен
1 : 23:66:34:6
Лучшим достижением 31-летней Александровой на Уимблдоне был выход в четвертый круг.
В следующем раунде Йович сыграет с американкой Джессикой Пегулой (4).