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"Дела совсем плохи": СМИ сообщили о серьезных проблемах у Зеленского - РИА Новости, 02.07.2026
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05:56 02.07.2026 (обновлено: 15:57 02.07.2026)
"Дела совсем плохи": СМИ сообщили о серьезных проблемах у Зеленского

SC: отказ Зеленского посетить Польшу говорит о катастрофе в отношениях с ЕС

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Strategic Culture сообщает, что бойкот Владимиром Зеленским мероприятия для получения средств для Украины в Польше демонстрирует глубокий кризис отношений Киева с его западными партнерами.
  • Отмечается, что разгоревшийся вокруг чествования киевским режимом нацистских преступников скандал разоблачает пропаганду Евросоюза и НАТО, пытавшуюся представить Украину как "защитника европейской демократии".
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского бойкотировать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске свидетельствует о глубоких противоречиях Киева с его западными союзниками на почве героизации нацизма, пишет издание Strategic Culture.
«
"Этот спор (с Польшей. — Прим. ред.) перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств", — подчеркивается в публикации.
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"Не могут остановить": в США сообщили о фатальной потере Украины в зоне СВО
Вчера, 04:40
По словам автора, все это стало для Запада настоящим репутационным провалом перед саммитом Североатлантического альянса.
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"Это крайне неловкая ситуация для руководства ЕС и НАТО. На следующей неделе в Турции пройдет ежегодная конференция НАТО. <…> Однако сейчас Брюссель столкнулся с пиар-катастрофой, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО — Польшу — своей бесстыдной исторической приверженностью нацистской Германии", — указывает он.
Статья также обращает внимание на то, что разгоревшийся скандал, по сути, разоблачает пропаганду Евросоюза и Североатлантического альянса. Обозреватель пояснил, что их нарративы пытались превозносить Украину якобы как "защитника европейской демократии".
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Вчера, 01:16
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр отметил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное сознание и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.
За последние месяцы отношения между Варшавой и Киевом заметно ухудшились. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПольшаАндрей МельникВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)ЕвросоюзНАТОВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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