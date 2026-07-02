"Этот спор (с Польшей. — Прим. ред.) перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств " , — подчеркивается в публикации.

"Это крайне неловкая ситуация для руководства ЕС и НАТО. На следующей неделе в Турции пройдет ежегодная конференция НАТО. <…> Однако сейчас Брюссель столкнулся с пиар-катастрофой, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО — Польшу — своей бесстыдной исторической приверженностью нацистской Германии " , — указывает он.

За последние месяцы отношения между Варшавой и Киевом заметно ухудшились. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.