Дегтярев предложил провести заседания комитета ЮНЕСКО по допингу в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил рассмотреть возможность проведения заседания бюро и комитета фонда по борьбе с допингом в Москве в 2027 году.

Директор департамента социальной политики ЮНЕСКО Густаво Мерино утвержден исполнительным секретарем Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Россия поддерживает операционную стратегию фонда на 2026–2031 годы и выступает за адресную поддержку развивающихся стран в создании эффективной антидопинговой системы.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что предложил рассмотреть возможность проведения очередного заседания бюро и комитета фонда для искоренения допинга в спорте в рамках Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в Москве в 2027 году.

Заседание комитета прошло в среду в Баку. Директор департамента социальной политики ЮНЕСКО Густаво Мерино был утвержден исполнительным секретарем Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

"Обсудили вопросы развития фонда. Россия поддерживает его операционную стратегию на 2026-2031 годы и выступает за адресную поддержку развивающихся стран, которым действительно нужна помощь в создании эффективной антидопинговой системы. Также предложил рассмотреть возможность проведения очередного заседания бюро и комитета в 2027 году в Москве. В свою очередь, господин Мерино отметил важную возрастающую роль России в развитии конвенции и выступил с инициативами по созданию создания совместных стратегических проектов России и ЮНЕСКО", - написал Дегтярев в Telegram-канале.