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Дегтярев предложил провести заседания комитета ЮНЕСКО по допингу в Москве - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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14:13 02.07.2026
Дегтярев предложил провести заседания комитета ЮНЕСКО по допингу в Москве

Дегтярев предложил провести заседания бюро ЮНЕСКО по борьбе с допингом в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил рассмотреть возможность проведения заседания бюро и комитета фонда по борьбе с допингом в Москве в 2027 году.
  • Директор департамента социальной политики ЮНЕСКО Густаво Мерино утвержден исполнительным секретарем Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
  • Россия поддерживает операционную стратегию фонда на 2026–2031 годы и выступает за адресную поддержку развивающихся стран в создании эффективной антидопинговой системы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что предложил рассмотреть возможность проведения очередного заседания бюро и комитета фонда для искоренения допинга в спорте в рамках Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в Москве в 2027 году.
Заседание комитета прошло в среду в Баку. Директор департамента социальной политики ЮНЕСКО Густаво Мерино был утвержден исполнительным секретарем Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
"Обсудили вопросы развития фонда. Россия поддерживает его операционную стратегию на 2026-2031 годы и выступает за адресную поддержку развивающихся стран, которым действительно нужна помощь в создании эффективной антидопинговой системы. Также предложил рассмотреть возможность проведения очередного заседания бюро и комитета в 2027 году в Москве. В свою очередь, господин Мерино отметил важную возрастающую роль России в развитии конвенции и выступил с инициативами по созданию создания совместных стратегических проектов России и ЮНЕСКО", - написал Дегтярев в Telegram-канале.
Фонд был основан в 2008 году и содействует государствам - участникам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в разработке и реализации антидопинговых проектов. В октябре Россия вошла в комитет по утверждению проектов фонда.
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