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Ямаль сыграет за сборную Испании в матче 1/16 финала ЧМ с австрийцами - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
21:44 02.07.2026 (обновлено: 21:45 02.07.2026)
Ямаль сыграет за сборную Испании в матче 1/16 финала ЧМ с австрийцами

Ямаль и Баэна сыграют за сборную Испании в матче 1/16 финала ЧМ с австрийцами

© REUTERS / Claudia GrecoЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австрии.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав действующих чемпионов Европы выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Алекс Баэна, Родри (капитан), Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
В состав австрийцев вошли Александер Шлагер (вратарь), Кевин Дансо, Штефан Пош, Давид Алаба (капитан), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Пауль Ваннер и Михаэль Грегорич.
Матч Испания - Австрия пройдет в Лос-Анджелесе, начало - 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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