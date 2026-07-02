Ямаль сыграет за сборную Испании в матче 1/16 финала ЧМ с австрийцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австрии.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нападающий Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Австрии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав действующих чемпионов Европы выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Алекс Баэна, Родри (капитан), Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.
В состав австрийцев вошли Александер Шлагер (вратарь), Кевин Дансо, Штефан Пош, Давид Алаба (капитан), Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Романо Шмид, Конрад Лаймер, Пауль Ваннер и Михаэль Грегорич.
Матч Испания - Австрия пройдет в Лос-Анджелесе, начало - 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.