Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров

Краткий пересказ от РИА ИИ Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до девяти километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.

Не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в Тигильском округе.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил в четверг столб пепла на высоту до девяти километров над уровнем моря, сообщили в ГУМЧС России по Камчатскому краю.

"На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч : в Тигильском округе не исключается выпадение незначительного количества пепла", - сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс"

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, 2 июля в 20.59 по местному времени (11.59 мск) из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до девяти километров при высоте самого исполина - 3283 метра.

Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова, уточнили в ГУМЧС. При дальнейшем распространении шлейфа не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в Тигильском округе. В настоящий момент пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.