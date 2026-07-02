Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до девяти километров над уровнем моря.
- Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.
- Не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в Тигильском округе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил в четверг столб пепла на высоту до девяти километров над уровнем моря, сообщили в ГУМЧС России по Камчатскому краю.
По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, 2 июля в 20.59 по местному времени (11.59 мск) из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до девяти километров при высоте самого исполина - 3283 метра.
Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова, уточнили в ГУМЧС. При дальнейшем распространении шлейфа не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в Тигильском округе. В настоящий момент пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
Вулкан Шивелуч находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.