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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров - РИА Новости, 02.07.2026
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15:12 02.07.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров

ГУ МЧС: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров

© Фото с камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Пепловый выброс на вулкане Шивелуч
Пепловый выброс на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото с камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
Пепловый выброс на вулкане Шивелуч
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до девяти километров над уровнем моря.
  • Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.
  • Не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в Тигильском округе.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил в четверг столб пепла на высоту до девяти километров над уровнем моря, сообщили в ГУМЧС России по Камчатскому краю.
"На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч: в Тигильском округе не исключается выпадение незначительного количества пепла", - сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
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По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, 2 июля в 20.59 по местному времени (11.59 мск) из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до девяти километров при высоте самого исполина - 3283 метра.
Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова, уточнили в ГУМЧС. При дальнейшем распространении шлейфа не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в Тигильском округе. В настоящий момент пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.
Вулкан Шивелуч находится на севере полуострова Камчатка в пределах Восточного хребта. Это самый северный действующий вулкан региона. Он расположен в 47 километрах от ближайшего поселка Ключи и в 440 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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КамчаткаШивелучРоссийская академия наукРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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