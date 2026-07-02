Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главы Минздрава РФ Кузнецов сообщил о планах провести телемедконсультации для пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР по маршрутному такси.
- В больницы ЛНР доставлены девять пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телемедконсультации проведут по пострадавшим при ударе ВСУ в ЛНР по маршрутному такси, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ по городскому автобусу в Лисичанске.
"Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что сейчас в больницы ЛНР доставлены девять пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.