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Телемедконсультации проведут по пострадавшим при ударе ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2026
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23:47 02.07.2026
Телемедконсультации проведут по пострадавшим при ударе ВСУ в ЛНР

Минздрав: телемедконсультации проведут по пострадавшим при ударе ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главы Минздрава РФ Кузнецов сообщил о планах провести телемедконсультации для пострадавших при ударе ВСУ в ЛНР по маршрутному такси.
  • В больницы ЛНР доставлены девять пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телемедконсультации проведут по пострадавшим при ударе ВСУ в ЛНР по маршрутному такси, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ по городскому автобусу в Лисичанске.
"Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что сейчас в больницы ЛНР доставлены девять пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.
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