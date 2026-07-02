МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телемедконсультации проведут по пострадавшим при ударе ВСУ в ЛНР по маршрутному такси, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Он добавил, что сейчас в больницы ЛНР доставлены девять пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии.