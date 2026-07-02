Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости . Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя значительные повреждения пожарной части в Энергодаре.

Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС ранее продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть Энергодара. По данным пресс-службы станции, именно атакованное ВСУ 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой станции.