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Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре - РИА Новости, 02.07.2026
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20:27 02.07.2026 (обновлено: 21:03 02.07.2026)
Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре

Гросси: подрывающие ядерную безопасность удары ВСУ являются неприемлемыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гросси заявил о неприемлемости атак, подрывающих ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.
  • Заявление было сделано на фоне значительных повреждений пожарной части в Энергодаре ударами ВСУ.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя значительные повреждения пожарной части в Энергодаре.
"Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема", - сказал Гросси, его слова приводятся в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС ранее продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть Энергодара. По данным пресс-службы станции, именно атакованное ВСУ 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой станции.
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