Гросси осудил удар ВСУ по пожарной части в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гросси заявил о неприемлемости атак, подрывающих ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.
- Заявление было сделано на фоне значительных повреждений пожарной части в Энергодаре ударами ВСУ.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, неприемлема, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя значительные повреждения пожарной части в Энергодаре.
Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС ранее продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть Энергодара. По данным пресс-службы станции, именно атакованное ВСУ 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой станции.