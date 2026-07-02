Пострадавшим при атаке на Старобельск студентам передали технику для учебы

Краткий пересказ от РИА ИИ Студентам, пострадавшим при атаке ВСУ на общежитие Старобельского колледжа, передали ноутбуки.

О передаче техники сообщила Львова-Белова.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Техника для учебы передана студентам, пострадавшим при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В Луганской Народной Республике передали ноутбуки для учебы студентам. Это ребята, которые пострадали при ударе киевского режима по общежитию Старобельского колледжа. После случившегося у детей не осталось техники, необходимой для продолжения обучения", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".

В сообщении она также поблагодарила за помощь и неравнодушие следственное управление Следственного комитета России по ЛНР, благотворительный фонд "Страна для детей" и гуманитарный штаб "Детям - в руки".

"Надеемся, это станет практичной поддержкой перед началом учебного года и возможностью для ребят учиться дальше", - добавила детский омбудсмен.

В свою очередь, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская рассказала РИА Новости, что следователи передали ребятам компьютеры и другую технику. Она также заверила, что офицеры и впредь будут поддерживать ребят, обеспечивая их необходимым.

Марковская также добавила, что с первых дней украинской атаки на колледж офицеры СК РФ по ЛНР находятся в тесном контакте со студентами и их родителями, оказываю всестороннюю помощь и поддержку.