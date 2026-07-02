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Тероборона в Сумской области пошла на крайние меры из-за огромных потерь - РИА Новости, 02.07.2026
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06:51 02.07.2026 (обновлено: 09:23 02.07.2026)
Тероборона в Сумской области пошла на крайние меры из-за огромных потерь

РИА Новости: бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бригаду теробороны ВСУ доукомплектовали ремонтниками техники.
  • Она понесла большие потери в Краснопольском районе Сумской области.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Сумской области в бригаду теробороны ВСУ набрали ремонтников техники из-за огромных потерь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, российские бойцы нанесли поражение противнику в Краснопольском районе.
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"Командование на фоне колоссальных потерь в 119-й бригаде <...> доукомплектовало боевые группы <...> военнослужащими 513-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона", — сказал он.
Как подчеркивал Владимир Путин, вдоль границы с Сумской областью армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности.
В регионе действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль, десять пикапов, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО и радиолокационную станцию.
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