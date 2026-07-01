ВСУ потеряли до 200 военных и танк в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 200 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
- ВСУ также потеряли технику, включая танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 пикапов, два артиллерийских орудия и другие военные средства.
- Силы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Харьковской и Сумской областей.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 пикапов, два артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что силы "Севера" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень Сумской области и города Сумы.
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