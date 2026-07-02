Рейтинг@Mail.ru
МБА-МАИ продлил контракт с бронзовым призером ОИ Вороновым - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:33 02.07.2026
МБА-МАИ продлил контракт с бронзовым призером ОИ Вороновым

Баскетбольный клуб МБА-МАИ продлил контракт с бронзовым призером ОИ Вороновым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБаскетбол. Евролига. Матч "Химки" — "Панатинаикос"
Баскетбол. Евролига. Матч Химки — Панатинаикос - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский МБА-МАИ продлил контракт с российским защитником Евгением Вороновым.
  • Евгений Воронов присоединился к МБА-МАИ летом 2022 года и за четыре сезона провел в составе клуба 152 матча.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московский МБА-МАИ продлил контракт с российским защитником Евгением Вороновым, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок действия соглашения не раскрывается. В минувшем сезоне Воронов помог клубу выиграть первый в своей истории Кубок России.
Воронову 40 лет. Он присоединился к МБА-МАИ летом 2022 года. За четыре сезона защитник провел в составе клуба 152 матча. В его активе 1244 очка, 319 подборов, 272 передачи и 161 перехват.
До МБА-МАИ Воронов выступал за ряд команд, включая пермскую "Парму", "Химки", петербургский "Зенит", казанский УНИКС, краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" и московское "Динамо". В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, а также чемпионом Европы среди молодежных команд в 2005 году.
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом
Вчера, 12:27
 
БаскетболЕвгений ВороновЕдиная лига ВТБМБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала