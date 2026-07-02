МБА-МАИ продлил контракт с бронзовым призером ОИ Вороновым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский МБА-МАИ продлил контракт с российским защитником Евгением Вороновым.
- Евгений Воронов присоединился к МБА-МАИ летом 2022 года и за четыре сезона провел в составе клуба 152 матча.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московский МБА-МАИ продлил контракт с российским защитником Евгением Вороновым, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок действия соглашения не раскрывается. В минувшем сезоне Воронов помог клубу выиграть первый в своей истории Кубок России.
Воронову 40 лет. Он присоединился к МБА-МАИ летом 2022 года. За четыре сезона защитник провел в составе клуба 152 матча. В его активе 1244 очка, 319 подборов, 272 передачи и 161 перехват.
До МБА-МАИ Воронов выступал за ряд команд, включая пермскую "Парму", "Химки", петербургский "Зенит", казанский УНИКС, краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" и московское "Динамо". В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, а также чемпионом Европы среди молодежных команд в 2005 году.
Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом
Вчера, 12:27