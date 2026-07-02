МБА-МАИ продлил контракт с бронзовым призером ОИ Вороновым

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский МБА-МАИ продлил контракт с российским защитником Евгением Вороновым.

Евгений Воронов присоединился к МБА-МАИ летом 2022 года и за четыре сезона провел в составе клуба 152 матча.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московский МБА-МАИ продлил контракт с российским защитником Евгением Вороновым, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.

Срок действия соглашения не раскрывается. В минувшем сезоне Воронов помог клубу выиграть первый в своей истории Кубок России.

Воронову 40 лет. Он присоединился к МБА-МАИ летом 2022 года. За четыре сезона защитник провел в составе клуба 152 матча. В его активе 1244 очка, 319 подборов, 272 передачи и 161 перехват.