Водолазы 6 июля возобновят поиски мужчины, пропавшего на озере в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 2 июл – РИА Новости. Водолазы 6 июля возобновят поиски пропавшего на Бирюзовом озере вблизи Междуреченска в Кузбассе мужчины на сапсерфе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщали РИА Новости, что мужчина пропал 21 июня, заявка на его поиск поступила 22 июня. Береговую линию озера проверили семь групп добровольцев. К поискам 26 июня приступили водолазы, они обследовали озеро сканерами. На озере был найден сапсерф, предположительно, принадлежащий мужчине. В понедельник в экстренных службах сообщили, что водолазы приостановили поиск пропавшего.