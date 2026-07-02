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Водолазы 6 июля возобновят поиски мужчины, пропавшего на озере в Кузбассе - РИА Новости, 02.07.2026
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12:19 02.07.2026
Водолазы 6 июля возобновят поиски мужчины, пропавшего на озере в Кузбассе

Водолазы 6 июля возобновят поиски мужчины, пропавшего на озере в Междуреченске

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВодолаз
Водолаз - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски пропавшего на Бирюзовом озере вблизи Междуреченска в Кузбассе мужчины на сапсерфе возобновятся 6 июля.
  • Ранее водолазы уже обследовали озеро сканерами и нашли сапсерф, предположительно принадлежащий пропавшему мужчине, но затем временно приостановили поиски.
КЕМЕРОВО, 2 июл – РИА Новости. Водолазы 6 июля возобновят поиски пропавшего на Бирюзовом озере вблизи Междуреченска в Кузбассе мужчины на сапсерфе, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщали РИА Новости, что мужчина пропал 21 июня, заявка на его поиск поступила 22 июня. Береговую линию озера проверили семь групп добровольцев. К поискам 26 июня приступили водолазы, они обследовали озеро сканерами. На озере был найден сапсерф, предположительно, принадлежащий мужчине. В понедельник в экстренных службах сообщили, что водолазы приостановили поиск пропавшего.
"(Водолазы - ред.) снова будут работать, запланировано (возобновление поиска- ред.) на 6-е число, уже будут с погружением", – рассказала собеседница агентства.
Бирюзовое озеро в Междуреченске - это затопленный угольный карьер, его глубина превышает 50 метров.
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