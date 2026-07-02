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FEDUK, мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично пригласили фанатов на VK Fest - РИА Новости, 02.07.2026
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11:36 02.07.2026

FEDUK, мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично пригласили фанатов на VK Fest

© Фото : пресс-служба ВКонтактеПерсональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Артисты опубликовали в своих соцсетях персональные обращения к подписчикам и пригласили на выступления. Фестиваль поддержал эту идею: на следующий день обращения музыкантов и комментарии поклонников появились на медиаэкране Московского Дома книги на Новом Арбате.
На экране можно было увидеть приглашения на фестиваль от артистов, ники поклонников и скриншоты их комментариев. FEDUK обращается к слушателям со словами "Погнали со мной на VK Fest 5 июля" — артист выйдет на сцену во второй день фестиваля в Санкт-Петербурге. "Жду тебя на VK Fest 18 июля", — пишет мартин в приглашении на своё выступление. Оно состоится в первый день московского события на ВДНХ.
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПерсональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
1 из 3
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПерсональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
2 из 3
© Фото : пресс-служба ВКонтактеПерсональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
Персональные обращения к подписчикам и приглашения на выступления от артистов на VK Fest
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
3 из 3
Для некоторых поклонников этот сюрприз стал особенно приятным: они замечали на экране свои комментарии, фотографировались с ними и делились снимками ВКонтакте. Так диалог между артистами и аудиторией, начавшийся в сообществах музыкантов, вышел за пределы соцсетей и продолжился прямо на одной из самых оживлённых улиц Москвы.
VK Fest проходит летом 2026 года в четырёх городах России. Фестиваль уже состоялся в Казани, впереди — Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москва. Билеты доступны на официальном сайте: vkfest.ru
 
VK FestВКонтактеМоскваСанкт-ПетербургНижний Новгород
 
 
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