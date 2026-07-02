Васильев призвал подавать в суд из-за отказа россиянам выступать с флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российской стороне нужно обращаться в суды из-за решений организаторов турниров в европейских странах, не допускавших россиян к соревнованиям с флагом и гимном РФ.

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за предложения выйти на старт в нейтральном статусе.

Дмитрий Васильев считает, что иски могут быть болезненными для организаторов соревнований и предлагает задействовать все правовые механизмы, включая подачу исков о выплате денежной компенсации.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что российской стороне нужно обращаться в суды в связи с решениями организаторов турниров в европейских странах, не допускавших россиян к соревнованиям с флагом и гимном РФ.

В среду сборная России по прыжкам на батуте отказалась выступать на четвертом этапе Кубка мира в Португалии из-за позиции властей страны по допуску спортсменов с национальной символикой, которые предложили россиянам выйти на старт в нейтральном статусе. Ранее россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок с национальной символикой.

"Пока не закончится СВО, будет продолжаться такое издевательство над нашими спортсменами. Но, с другой стороны, своими действиями эти, мягко говоря, нарушители закона дают нам повод быть активными и задействовать все правовые механизмы. Надо обращаться в Международную федерацию гимнастики с требованием запретить проводить соревнования в этих странах и подавать в суды иски о выплате денежной компенсации. Нужно действовать, потому что иски могут быть очень болезненными для некоторых организаторов соревнований", - сказал Васильев.

"Я практически не сомневаюсь в том, что результат судебных разбирательств будет в нашу пользу. И если все пройдет успешно, то в остальных странах задумаются, стоит ли им так поступать. Потому что безнаказанность порождает вседозволенность. И если кто-то игнорирует решения международных федераций, то надо, основываясь на законе, подавать на них в суд и требовать колоссальных компенсаций. Я думаю, что это остудит пыл умалишенных людей из стран Запада. Ведь они сами не понимают, что творят. Нам надо действовать во всех направлениях", - отметил собеседник агентства.