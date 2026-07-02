Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровской области при проверке документов во время мобилизации мужчина взорвал гранату.
- В результате взрыва пострадали полицейский, сотрудник военкомата и сам мужчина.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мужчина взорвал гранату в Днепропетровской области при проверке документов во время мобилизации, пострадал он сам, а также сотрудник военкомата и полицейский, сообщили в украинской полиции.
"Во время проверки военно-учетных документов 50-летний мужчина, нарушивший правила воинского учета, привел в действие гранату и бросил ее… В результате взрыва телесные повреждения получил полицейский, военнослужащий РТЦК (районного территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), а также мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в городе Каменское в Днепропетровской области.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.