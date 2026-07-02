"Теперь у вас проблемы": на Западе озвучили суровое решение по Украине

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"Проблема Украины в том, что в прошлом Европа всегда могла помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры и всем, в чем Украина нуждалась ранее. <…> Но теперь у вас проблемы. Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются со своими энергетическими трудностями", — отметил обозреватель.