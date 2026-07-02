Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что из-за аномальной жары и внутреннего энергетического кризиса Евросоюз полностью лишился возможности помогать Киеву ресурсами для ремонта разрушенной энергоструктуры.
- Обозреватель высмеял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, чья борьба с дефицитом энергии свелась к отключению кондиционеров рядовым сотрудникам Брюсселя при сохранении благ для высшей элиты.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Евросоюз из-за собственного энергетического кризиса потерял возможность снабжать Киев ресурсами для восстановления поврежденной инфраструктуры, оставив украинские власти один на один с крупнейшим энергокризисом, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
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"Проблема Украины в том, что в прошлом Европа всегда могла помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры и всем, в чем Украина нуждалась ранее. <…> Но теперь у вас проблемы. Евросоюз сейчас мало чем может помочь Украине, потому что у него самого начались проблемы с энергетикой из-за сильной жары. Европейцы сами еле справляются со своими энергетическими трудностями", — отметил обозреватель.
Он также насмехнулся над тем, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается решить эту проблему и справиться с энергетическим кризисом.
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"А вот Урсула нашла решение! Надо просто отключить кондиционеры обычным людям. Отключите кондиционеры этим холопам! А ваша элита продолжит спокойно пользоваться кондиционерами. Вот как можно экономить энергию и защитить энергосеть. У Урсулы всегда есть решение. Урсула, это гениально!" — сыронизировал Христофору.
В понедельник директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко рекомендовал жителям Украины быть готовыми к отключениям света из-за жары.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации.
Издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу на этажах с первого по седьмой штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, но эта мера не затронула этажи, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары. По данным газеты, она находится на 13 этаже, а большая часть комиссаров занимают восьмой или более высокие этажи здания. Как отметила газета, сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение с феодализмом и назвали позором.