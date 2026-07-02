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Хачанов вышел в третий круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
19:58 02.07.2026
Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карен Хачанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Янника Ханфмана во втором круге Уимблдона.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова, который является 22-й ракеткой мира и посеян на турнире под 19-м номером.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Янника Ханфмана во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу россиянина, который является 22-й ракеткой мира и посеян на турнире под 19-м номером. Ханфман располагается на 56-й строчке мирового рейтинга. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Хачанов встретится с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и итальянцем Флавио Коболли (9-й номер посева).
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
02 июля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Карен Хачанов
3 : 06:36:46:4
Янник Ханфман
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