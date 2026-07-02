Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Янника Ханфмана во втором круге Уимблдона.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова, который является 22-й ракеткой мира и посеян на турнире под 19-м номером.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Янника Ханфмана во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу россиянина, который является 22-й ракеткой мира и посеян на турнире под 19-м номером. Ханфман располагается на 56-й строчке мирового рейтинга. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Хачанов встретится с победителем матча между австралийцем Джеймсом Даквортом и итальянцем Флавио Коболли (9-й номер посева).
Wimbledon ATP
02 июля 2026 • начало в 18:00
Завершен
3 : 06:36:46:4