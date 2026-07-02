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Зверев вышел в третий круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
19:19 02.07.2026
Зверев вышел в третий круг Уимблдона

Третья ракетка мира Зверев вышел в третий круг Уимблдона

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев, третья ракетка мира из Германии, обыграл француза Валантена Руайе во втором круге Уимблдонского турнира.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Зверева, который был посеян под вторым номером.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Валантена Руайе во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Руайе является 75-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.
В третьем круге Зверев сыграет с американцем Маркосом Гироном, который занимает 92-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Результаты других матчей дня:
Брэндон Накашима (28-й номер посева, США) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:7 (7:10);
Рафаэль Ходар (23, Испания) - Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4.
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02 июля 2026 • начало в 17:10
Завершен
Валантен Ройе
0 : 31:63:66:7
Александр Зверев
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