Зверев вышел в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Валантена Руайе во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Руайе является 75-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.