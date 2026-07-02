Умар Нурмагомедов проведет бой против Сун Ядуна

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов встретится с китайцем Сун Ядуном в главном событии турнира организации в Шанхае, сообщает MMAmania.

Нурмагомедову 30 лет. Его профессиональный рекорд составляет 20 побед и одно поражение. На счету 28-летнего Сун Ядуна 23 победы, девять поражений, еще один поединок завершился вничью.