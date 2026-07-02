Туску придется изменить подход к поддержке Киева, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский политолог Марек Мишкевич считает, что премьер-министру Польши Дональду Туску придется изменить подход к поддержке Украины и начать учитывать интересы сограждан ради сохранения шансов на победу своей коалиции на выборах.
- Правящая коалиция будет стремиться сохранить баланс между поддержкой Украины и учетом настроений польских избирателей, например, путем сохранения ограничений на импорт части украинской сельскохозяйственной продукции.
- Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) попытается использовать тему Украины для критики правительства, доказывая, что кабинет Туска недостаточно жестко отстаивает интересы Польши.
ВАРШАВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министру Польши Дональду Туску придется изменить подход к поддержке Украины и начать учитывать интересы сограждан ради сохранения шансов на победу своей коалиции на выборах, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Ближайшие выборы парламента Польши, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти в 2027 году.
"Сегодня даже те политики, которые еще недавно говорили исключительно о солидарности с Украиной, вынуждены отвечать на вопросы избирателей о стоимости помощи, о конкуренции на рынке труда, о социальных выплатах и о влиянии миграции на польскую экономику. Игнорировать эти вопросы уже невозможно", – считает Мишкевич.
По мнению политолога, правящая коалиция будет стремиться сохранить баланс между поддержкой Украины и учетом настроений польских избирателей.
В качестве примера он привел решение польских властей сохранить ограничения на импорт части украинской сельскохозяйственной продукции, несмотря на возражения со стороны Киева и Брюсселя.
"Еще несколько лет назад подобный шаг был бы практически невозможен. Сегодня же ни одна крупная партия не может позволить себе игнорировать мнение польских фермеров", – подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, правящая коалиция будет делать акцент на том, что именно она способна выстраивать прагматичные отношения с Украиной, не отказываясь от поддержки Киева в сфере безопасности.
"Либеральные партии будут говорить: мы помогаем Украине, но одновременно умеем защищать польские интересы. Это станет одним из основных элементов их кампании", – считает политолог.
Крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), по мнению Мишкевича, попытается использовать тему Украины для критики правительства.
"PiS окажется в своеобразной двойственной позиции. Эта партия многое сделала для поддержки Украины после начала конфликта и не может полностью отказаться от прежней линии. Однако она будет доказывать, что кабинет Туска недостаточно жестко отстаивает интересы Польши", – отметил эксперт.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
* Запрещенные в России экстремистские организации.