Туску придется изменить подход к поддержке Киева, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Польский политолог Марек Мишкевич считает, что премьер-министру Польши Дональду Туску придется изменить подход к поддержке Украины и начать учитывать интересы сограждан ради сохранения шансов на победу своей коалиции на выборах.

Правящая коалиция будет стремиться сохранить баланс между поддержкой Украины и учетом настроений польских избирателей, например, путем сохранения ограничений на импорт части украинской сельскохозяйственной продукции.

Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) попытается использовать тему Украины для критики правительства, доказывая, что кабинет Туска недостаточно жестко отстаивает интересы Польши.

ВАРШАВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министру Польши Дональду Туску придется изменить подход к поддержке Украины и начать учитывать интересы сограждан ради сохранения шансов на победу своей коалиции на выборах, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

Ближайшие выборы парламента Польши , по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти в 2027 году.

"Сегодня даже те политики, которые еще недавно говорили исключительно о солидарности с Украиной , вынуждены отвечать на вопросы избирателей о стоимости помощи, о конкуренции на рынке труда, о социальных выплатах и о влиянии миграции на польскую экономику. Игнорировать эти вопросы уже невозможно", – считает Мишкевич.

По мнению политолога, правящая коалиция будет стремиться сохранить баланс между поддержкой Украины и учетом настроений польских избирателей.

В качестве примера он привел решение польских властей сохранить ограничения на импорт части украинской сельскохозяйственной продукции, несмотря на возражения со стороны Киева и Брюсселя.

"Еще несколько лет назад подобный шаг был бы практически невозможен. Сегодня же ни одна крупная партия не может позволить себе игнорировать мнение польских фермеров", – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, правящая коалиция будет делать акцент на том, что именно она способна выстраивать прагматичные отношения с Украиной, не отказываясь от поддержки Киева в сфере безопасности.

"Либеральные партии будут говорить: мы помогаем Украине, но одновременно умеем защищать польские интересы. Это станет одним из основных элементов их кампании", – считает политолог.

Крупнейшая оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS), по мнению Мишкевича, попытается использовать тему Украины для критики правительства.

"PiS окажется в своеобразной двойственной позиции. Эта партия многое сделала для поддержки Украины после начала конфликта и не может полностью отказаться от прежней линии. Однако она будет доказывать, что кабинет Туска недостаточно жестко отстаивает интересы Польши", – отметил эксперт.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

После этого польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.