Тренер сборной Сенегала раскритиковал решение судьи назначить пенальти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в конце дополнительного времени матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
- Сборная Сенегала проиграла команде Бельгии в дополнительное время со счетом 2:3, ведя в счете до 86-й минуты.
- Пап Тьяв считает, что его команда сыграла хорошо, и призывает проанализировать ошибки для подготовки к следующему турниру.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв раскритиковал решение гондурасского арбитра Саида Мартинеса назначить пенальти в конце дополнительного времени матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
01 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (ДВ)
86’ • Ромелу Лукаку
89’ • Юри Тилеманс
120’ • Юри Тилеманс
24’ • Абиб Диарра
51’ • Исмаила Сарр
"Когда был назначен пенальти, у нас была своя интерпретация. Мы не считали, что это пенальти. Наши игроки спорили, потому что считали, что имеют на это право. Бельгия забила, и этот гол выбил нас из турнира. Я считаю, что мы сыграли хорошо. После победы всегда легче говорить. Теперь нам нужно проанализировать, что произошло, понять, в чем мы можем стать лучше, и извлечь уроки из того, что не сработало, чтобы лучше подготовиться к следующему турниру", - приводит слова Тьява SABC Sport.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.