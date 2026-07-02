Тренер сборной Сенегала раскритиковал решение судьи назначить пенальти

"Когда был назначен пенальти, у нас была своя интерпретация. Мы не считали, что это пенальти. Наши игроки спорили, потому что считали, что имеют на это право. Бельгия забила, и этот гол выбил нас из турнира. Я считаю, что мы сыграли хорошо. После победы всегда легче говорить. Теперь нам нужно проанализировать, что произошло, понять, в чем мы можем стать лучше, и извлечь уроки из того, что не сработало, чтобы лучше подготовиться к следующему турниру", - приводит слова Тьява SABC Sport.