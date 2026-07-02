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Блинкова уступила во втором круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Теннис
 
19:00 02.07.2026
Блинкова уступила во втором круге Уимблдона

Россиянка Блинкова уступила украинке Костюк во втором круге Уимблдона

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк во втором круге Уимблдонского турнира.
  • В третьем круге Марта Костюк сыграет с американкой Эммой Наварро.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Блинкова уступила украинке Марте Костюк во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу посеянной под 12-м номером Костюк. Блинкова является 114-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты.
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Wimbledon WTA
02 июля 2026 • начало в 16:25
Завершен
Анна Блинкова
1 : 27:63:63:6
Марта Костюк
Календарь Турнирная таблица История встреч
В третьем круге Костюк сыграет с посеянной под 23-м номером американкой Эммой Наварро.
В другом матче филиппинка Александра Эала (29-й номер посева) обыграла австралийку Майю Джойнт со счетом 3:6, 6:2, 6:0.
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