Шестая ракетка мира де Минаур вышел в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Австралиец Алекс де Минаур обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге Уимблдонского турнира со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

В третьем круге де Минаур сыграет с победителем встречи между американцем Закари Свайдой и поляком Камилем Майхшаком.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу посеянного под пятым номером де Минаура Маннарино является 40-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.

В третьем круге де Минаур сыграет с победителем встречи между американцем Закари Свайдой и поляком Камилем Майхшаком.