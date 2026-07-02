Шестая ракетка мира де Минаур вышел в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралиец Алекс де Минаур обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге Уимблдонского турнира со счетом 6:3, 6:2, 6:2.
- В третьем круге де Минаур сыграет с победителем встречи между американцем Закари Свайдой и поляком Камилем Майхшаком.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу посеянного под пятым номером де Минаура. Маннарино является 40-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.
Wimbledon ATP
02 июля 2026 • начало в 13:10
Завершен
В третьем круге де Минаур сыграет с победителем встречи между американцем Закари Свайдой и поляком Камилем Майхшаком.
В другом матче посеянный под шестым номером американец Тейлор Фриц обыграл своего соотечественника Патрика Кипсона (113-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:2, 7:5.