Суд дал петербуржцу почти два года колонии за поджог кафе и пекарни

Краткий пересказ от РИА ИИ Фигурант дела Павлинов поджег два торговых павильона после конфликта с владельцем пекарни и кафе.

Суд назначил Павлинову наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, учитывая рецидив преступлений.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил фигуранта, который поссорился с владельцем пекарни и кафе и поджег павильоны, к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как рассказал на следствии потерпевший, он является собственником пекарни и кафе быстрого питания "Шаверма". В августе прошлого года у него произошел конфликт с ранее неизвестным мужчиной, который требовал угостить его бесплатно, но ему было отказано. Мужчина сказал владельцу пекарни, что не даст ему работать, и ушел. На следующий день охранник из соседнего ТЦ позвонил и сообщил о случившемся пожаре.

"Павлинов... имея умысел на уничтожение чужого имущества путем поджога имущества, принадлежащего Н., вследствие сложившихся личных и неприязненных отношений... произвел поджог... павильона... вследствие чего произошло возгорание помещения торгового павильона", - говорится в сообщении суда.

Таким образом фигурант уничтожил два торговых павильона стоимостью 750 тысяч рублей каждый с находящимися внутри них оборудованием и продуктами питания на общую сумму 504 тысячи рублей. Свою вину он признал полностью.