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Суд дал петербуржцу почти два года колонии за поджог кафе и пекарни - РИА Новости, 02.07.2026
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13:43 02.07.2026
Суд дал петербуржцу почти два года колонии за поджог кафе и пекарни

Суд в Петербурге дал местному жителю почти два года тюрьмы за поджог кафе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурант дела Павлинов поджег два торговых павильона после конфликта с владельцем пекарни и кафе.
  • Суд назначил Павлинову наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, учитывая рецидив преступлений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил фигуранта, который поссорился с владельцем пекарни и кафе и поджег павильоны, к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как рассказал на следствии потерпевший, он является собственником пекарни и кафе быстрого питания "Шаверма". В августе прошлого года у него произошел конфликт с ранее неизвестным мужчиной, который требовал угостить его бесплатно, но ему было отказано. Мужчина сказал владельцу пекарни, что не даст ему работать, и ушел. На следующий день охранник из соседнего ТЦ позвонил и сообщил о случившемся пожаре.
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"Павлинов... имея умысел на уничтожение чужого имущества путем поджога имущества, принадлежащего Н., вследствие сложившихся личных и неприязненных отношений... произвел поджог... павильона... вследствие чего произошло возгорание помещения торгового павильона", - говорится в сообщении суда.
Таким образом фигурант уничтожил два торговых павильона стоимостью 750 тысяч рублей каждый с находящимися внутри них оборудованием и продуктами питания на общую сумму 504 тысячи рублей. Свою вину он признал полностью.
"Судом учтено, что Павлинов ранее судим за тяжкое преступление, судимость не снята и не погашена, в связи с чем в его действиях установлен рецидив преступлений. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в ИК строгого режима", - сообщили в суде.
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