Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии рассматривают уголовное дело против людей, разместивших видеоролики RT DE на вебсайте.

Немецкий суд попросил разъяснить, можно ли их расценивать как "операторов", подпадающих под действие санкций против телеканала.

Суд Евросоюза указал, что запрет на распространение материалов RT применяется в том числе к интернет-ресурсам частных лиц.

БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Суд Евросоюза согласился с тем, что запрет на распространение материалов телеканала RT применяется в том числе к интернет-ресурсам частных лиц.

В Германии рассматривают уголовное дело против людей, разместивших видеоролики RT DE на вебсайте, который существовал за счет добровольных пожертвований. Немецкий суд попросил разъяснить, можно ли их расценивать как "операторов", подпадающих под действие санкций против телеканала.

"Понятие <...> охватывает в данном случае любое лицо, которое прямо или косвенно несет ответственность за предоставление запрещенного контента, включая деятельность, осуществляемую без получения вознаграждения, или эксплуатацию сайта, финансируемого добровольными взносами третьих лиц", — говорится в решении суда в Люксембурге.

Указывается, что применение мер не зависит от масштабов или продолжительности распространения материалов, равно как и от того, осуществляется ли оно в рамках экономической деятельности.

При этом, как подчеркивается, инстанция не рассматривала вопрос виновности конкретных людей, окончательный вердикт должен вынести немецкий суд.

МИД России назвал решение нарушением прав человека. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, оно развязывает странам руки для репрессий против населения. Это в очередной раз показывает имитацию правосудия в Европе, добавила она.