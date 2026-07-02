Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение суда ЕС о преследованиях за распространение материалов RT открывает путь к репрессиям против населения, заявила Захарова.
- Она назвала произошедшее грубейшим нарушением прав человека.
- Вердикт стал еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение суда ЕС о преследованиях за распространение материалов RT открывает путь к репрессиям против населения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Созданный прецедент развязывает руки властям любой из стран блока для массовых репрессий против обычных жителей, имеющих собственную, отличную от навязываемой "сверху", точку зрения на происходящие в мире события", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Дипломат назвала произошедшее грубейшим нарушением фундаментальных прав человека, в том числе на свободный доступ к информации и выражение мнения.
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"Данный вердикт является еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия, призванной заретушировать перерождение блока в пространство жесточайшей политической цензуры, юридического произвола и лицемерия", — подчеркнула Захарова.
Сегодня суд Евросоюза согласился с тем, что запрет на распространение материалов телеканала RT применяется в том числе к интернет-ресурсам частных лиц.
Ситуация с отечественными средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года ЕП принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия этим СМИ. Главными угрозами назывались Sputnik и RT. Сейчас против крупнейших изданий и телеканалов действуют санкции. Их ввели без обращения в суд или к национальным регуляторам в государствах ЕС.
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