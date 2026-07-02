МИД: решение суда ЕС о материалах RT развязывает руки для репрессий

Сегодня суд Евросоюза согласился с тем, что запрет на распространение материалов телеканала RT применяется в том числе к интернет-ресурсам частных лиц.

Ситуация с отечественными средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года ЕП принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия этим СМИ. Главными угрозами назывались Sputnik и RT. Сейчас против крупнейших изданий и телеканалов действуют санкции. Их ввели без обращения в суд или к национальным регуляторам в государствах ЕС.