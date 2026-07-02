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В Индонезии 100 человек почтили память жертв удара ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 02.07.2026
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10:30 02.07.2026 (обновлено: 11:07 02.07.2026)
В Индонезии 100 человек почтили память жертв удара ВСУ по Старобельску

Более 100 человек в Индонезии почтили память жертв удара ВСУ по Старобельску

© РИА НовостиВечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 100 человек приняли участие в вечере памяти жертв удара по колледжу в Старобельске, который прошел в Русском доме в Джакарте.
  • Участники мероприятия почтили память погибших, оставили послания на бумажных фонариках и написали письма со словами поддержки семьям жертв.
  • Директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов подчеркнул необходимость рассказать правду о произошедшем и осудил попытки прозападных СМИ заставить молчать об этом.
ДЖАКАРТА, 2 июл — РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в прошедшем в Джакарте вечере памяти жертв удара по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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Мероприятие "Реквием по детству" прошло в Русском доме в Джакарте. Его участники почтили память погибших, оставили послания на бумажных фонариках, а также написали письма со словами поддержки семьям жертв.
В мероприятии приняли участие посол России в Индонезии Сергей Толченов, посол Ирана в Индонезии Мохаммед Боруджерди, а также сотрудники индонезийских министерства обороны, министерства юстиции и министерства морских дел.
© РИА НовостиВечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
1 из 4
© РИА НовостиВечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
2 из 4
© РИА НовостиВечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
3 из 4
© РИА НовостиВечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
4 из 4
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
1 из 4
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
2 из 4
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
3 из 4
Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте
© РИА Новости
4 из 4
"Я вижу сегодня в зале много молодых людей — в основном это студенты и представители молодежных организаций. Дети, убитые в России, были вашего возраста. У них были свои мечты. У них было будущее. Но им не дали возможности вырасти. Они были убиты оружием массового уничтожения, которое трусливо поставлялось Западом Украине", - заявил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов, обращаясь к участникам мероприятия.
Он подчеркнул, что нужно рассказать правду о произошедшем.
"Мы все знаем, кто это сделал, но прозападные СМИ пытаются заставить нас молчать. Но мы знаем правду, и мы должны рассказывать эту правду", — сказал Шиликов.
Кроме того, собравшиеся выразили солидарность с детьми, погибшими в результате трагедии в иранском Минабе.
В феврале этого года в первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщала РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
Посол Ирана в Индонезии, выступая на церемонии, подчеркнул, что дети не должны становиться жертвами вооруженных конфликтов.
"Мы должны сделать все, чтобы дети никогда не становились участниками войны. Но, к сожалению, есть преступники, которые делают это сознательно. Они намеренно убивают детей", — сказал дипломат.
В завершение акции участники зажгли памятные фонарики и оставили на бумажных голубях и открытках слова поддержки семьям погибших.
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