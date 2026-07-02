Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте

Вечер памяти жертв удара по колледжу в Старобельске ЛНР прошел в Джакарте

В Индонезии 100 человек почтили память жертв удара ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 100 человек приняли участие в вечере памяти жертв удара по колледжу в Старобельске, который прошел в Русском доме в Джакарте.

Участники мероприятия почтили память погибших, оставили послания на бумажных фонариках и написали письма со словами поддержки семьям жертв.

Директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов подчеркнул необходимость рассказать правду о произошедшем и осудил попытки прозападных СМИ заставить молчать об этом.

ДЖАКАРТА, 2 июл — РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в прошедшем в Джакарте вечере памяти жертв удара по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.

Мероприятие "Реквием по детству" прошло в Русском доме в Джакарте. Его участники почтили память погибших, оставили послания на бумажных фонариках, а также написали письма со словами поддержки семьям жертв.

В мероприятии приняли участие посол России в Индонезии Сергей Толченов, посол Ирана в Индонезии Мохаммед Боруджерди, а также сотрудники индонезийских министерства обороны, министерства юстиции и министерства морских дел.

"Я вижу сегодня в зале много молодых людей — в основном это студенты и представители молодежных организаций. Дети, убитые в России, были вашего возраста. У них были свои мечты. У них было будущее. Но им не дали возможности вырасти. Они были убиты оружием массового уничтожения, которое трусливо поставлялось Западом Украине", - заявил директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов, обращаясь к участникам мероприятия.

Он подчеркнул, что нужно рассказать правду о произошедшем.

"Мы все знаем, кто это сделал, но прозападные СМИ пытаются заставить нас молчать. Но мы знаем правду, и мы должны рассказывать эту правду", — сказал Шиликов.

Кроме того, собравшиеся выразили солидарность с детьми, погибшими в результате трагедии в иранском Минабе.

В феврале этого года в первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщала РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.

Посол Ирана в Индонезии, выступая на церемонии, подчеркнул, что дети не должны становиться жертвами вооруженных конфликтов.

"Мы должны сделать все, чтобы дети никогда не становились участниками войны. Но, к сожалению, есть преступники, которые делают это сознательно. Они намеренно убивают детей", — сказал дипломат.