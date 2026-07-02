Бублик вышел в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдонского турнира.
- В матче второго круга Бублик обыграл француза Кириана Жаке со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:5).
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче второго круга посеянный под десятым номером Бублик обыграл француза Кириана Жаке со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.
Во втором круге соперником Бублика станет победитель встречи Фрэнсис Тиафо (США, 17-й номер посева) - Ян Чоински (Великобритания).
Результаты других матчей:
Маттео Берреттини (Италия) - Артюр Фис (Франция, 20) - 6:4, 7:5, 3:6, 6:3;
Джеймс Дакворт (Австралия) - Флавио Коболли (Италия, 9) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (3:7), 1:6;
Иржи Легечка (Чехия, 13) - Алекс Молчан (Словакия) - 6:3, 6:2, 6:4.
Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона
30 июня, 21:23