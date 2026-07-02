На Солнце произошли три сильные вспышки

Указано, что сильные вспышки, получившие баллы М8.5, М1.1 и М4.2, были зафиксированы в 2.09, 3.02 и 4.56 мск 2 июля. Обычные вспышки С8.6, С8.5 и С5.6 произошли в 7.15, 8.01 и 9.09 мск.