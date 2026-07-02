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На Солнце произошли три сильные вспышки - РИА Новости, 02.07.2026
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10:13 02.07.2026 (обновлено: 12:55 02.07.2026)
На Солнце произошли три сильные вспышки

ИКИ РАН: на Солнце произошли три сильные вспышки в четверг

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛюди на "Парящем мосту" парка "Зарядье"
Люди на Парящем мосту парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Люди на "Парящем мосту" парка "Зарядье". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первые 10 часов четверга по московскому времени на Солнце произошли три сильные и три обычные вспышки.
  • Сильные вспышки с баллами М8.5, М1.1 и М4.2 были зафиксированы в 2.09, 3.02 и 4.56 мск 2 июля, а обычные — в 7.15, 8.01 и 9.09 мск.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три сильные и три обычные вспышки произошли на Солнце за первые 10 часов четверга по московскому времени, следует из графика, представленного на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Указано, что сильные вспышки, получившие баллы М8.5, М1.1 и М4.2, были зафиксированы в 2.09, 3.02 и 4.56 мск 2 июля. Обычные вспышки С8.6, С8.5 и С5.6 произошли в 7.15, 8.01 и 9.09 мск.
Накануне на Солнце были замечены девять сильных и четыре обычные вспышки.
Вспышки на Солнце. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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Российская академия наукСолнце
 
 
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