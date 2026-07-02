Активная область на Солнце стала второй по размеру за десятилетие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активная область 4478 на Солнце продолжает расти и за прошедшее десятилетие уступала по размерам лишь активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года.
- Ученые отмечают резкий рост активности на Солнце, но он в пять-десять раз уступает прогнозным значениям.
- В ночь на пятницу ожидается приход к Земле выбросов плазмы от этих пятен, что может вызвать сильные магнитные бури.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Активная область 4478 на Солнце продолжает расти, за прошедшее десятилетие наблюдалась только одно скопление пятен больше нее, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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"Группа пятен 4478 за прошедшие сутки еще больше увеличила свои размеры, достигнув площади 1550 единиц. За последнее десятилетие по размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури 11-12 мая того же года", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что область 4479, находящаяся примерно в 500 тысячах километров от нее, также продолжает расти.
"На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности (фактически взрывы на Солнце идут непрерывно), однако этот рост все равно примерно в пять-десять раз уступает прогнозным значениям, учитывая размер наблюдаемых на Солнце структур. Причины этого расхождения не вполне понятны", — добавили ученые.
Также в лаборатории напомнили, что в течение суток ожидается приход к Земле выбросов плазмы от этих пятен. Скорее всего, это произойдет в ночь на пятницу. Несмотря на отсутствие экстремальных взрывов на Солнце, ученые предполагают, что воздействие будет заметным, возможные сильные магнитные бури.
В ИКИ отметили, что к выходным группы пятен настолько отдалятся от центра солнечного диска, направленного на Землю, что может произойти "полная стерилизация" ситуации, и на Землю не смогут повлиять даже рекордные вспышки.
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