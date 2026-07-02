Активная область на Солнце стала второй по размеру за десятилетие

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"Группа пятен 4478 за прошедшие сутки еще больше увеличила свои размеры, достигнув площади 1550 единиц. За последнее десятилетие по размерам она уступает лишь легендарной активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури 11-12 мая того же года", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.