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Экс-нападающий клубов НХЛ Дживани Смит стал игроком "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Хоккей
 
13:15 02.07.2026
Экс-нападающий клубов НХЛ Дживани Смит стал игроком "Шанхайских драконов"

Дживани Смит подписал контракт с "Шанхайскими драконами"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкхоккеисты "Шанхайских Драконов"
хоккеисты Шанхайских Драконов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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хоккеисты "Шанхайских Драконов". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Дживани Смит подписал контракт с "Шанхайскими драконами".
  • Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год.
  • Дживани Смит известен как силовой форвард, способный разрушать атаки и поддерживать команду в нападении.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Дживани Смит подписал контракт с "Шанхайскими драконами", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год. Минувший сезон канадец провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где выступал за "Чикаго Вулвз" - фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз". В 25 матчах он набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи).
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"Дживани Смит - классический силовой форвард, который продавливает чужую защиту, не подпускает соперника к своим воротам и добавляет уверенности партнерам, защищая их на протяжении всего матча. При довольно крупных габаритах Смит способен не только разрушать чужие атаки, но и поддерживать команду в нападении, работая на пятачке. Он всегда бьется до конца, это настоящий воин на льду, что точно пригодится нашему клубу", - заявил генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.
В 2016 году Смит был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 46-м номером клубом "Детройт Ред Уингз", за который выступал с 2019 по 2022 год. Также форвард защищал цвета "Флориды Пантерз", "Сан-Хосе Шаркс", "Колорадо Эвеланш" и "Филадельфии Флайерз". Всего в НХЛ канадец провел 168 матчей и набрал 22 очка (9+13).
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ХоккейСпортДетройт Ред УингзШанхайские драконыДживани СмитЕвгений АртюхинКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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