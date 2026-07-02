Журналистам сообщили о смерти отца тренера ДР Конго на пресс-конференции

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-атташе сборной ДР Конго во время пресс-конференции после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу против англичан сообщил о смерти отца главного тренера команды, француза Себастьяна Десабра.

Встреча в Атланте (США) прошла в среду и завершилась волевой победой сборной Англии со счетом 2:1. До 75-й минуты конголезцы вели в счете.

"Вопросов больше нет? Благодарю. Объявляем, что тренер потерял отца. Искренние соболезнования", - приводит слова пресс-атташе RMC Sport.