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Журналистам сообщили о смерти отца тренера ДР Конго на пресс-конференции - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
13:58 02.07.2026

Журналистам сообщили о смерти отца тренера ДР Конго на пресс-конференции

© REUTERS / Paul ChildsЭпизод матча ЧМ-2026 между Англией и ДР Конго
Эпизод матча ЧМ-2026 между Англией и ДР Конго - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-атташе сборной ДР Конго во время пресс-конференции после матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу против англичан сообщил о смерти отца главного тренера команды, француза Себастьяна Десабра.
Встреча в Атланте (США) прошла в среду и завершилась волевой победой сборной Англии со счетом 2:1. До 75-й минуты конголезцы вели в счете.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Англия
2 : 1
ДР Конго
75‎’‎ • Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86‎’‎ • Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
07‎’‎ • Бриан Сипенга
(Шансель Мбемба)
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"Вопросов больше нет? Благодарю. Объявляем, что тренер потерял отца. Искренние соболезнования", - приводит слова пресс-атташе RMC Sport.
СМИ сообщили, что после заявления Десабр с удивлением посмотрел на представителя сборной, поблагодарил журналистов и завершил пресс-конференцию. В RMC Sport отметили, что остается неизвестным, был ли специалист проинформирован о смерти отца до начала пресс-конференции или узнал об этом от пресс-атташе сборной.
 
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