Аймурзин перешел в СКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Данил Аймурзин перешел из «Северстали» в петербургский СКА.
- «Северсталь» получила нападающего Егора Графа, защитника Максима Гусева и денежную компенсацию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нападающий Данил Аймурзин перешел из "Северстали" в петербургский СКА, сообщается в Telegram-канале череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В результате обмена "Северсталь" получила нападающего Егора Графа и защитника Максима Гусева. Соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона-2027/28. Также череповецкий клуб получит денежную компенсацию.
Аймурзину 24 года. Он выступал за "Северсталь" с мая 2023 года, ранее представлял уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ форвард провел 234 матча и набрал 168 очков (70 голов + 98 передач). В минувшем сезоне Аймурзин провел за "Северсталь" 69 игр и отметился 46 (15+31) очками.
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