СК возбудил дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения организованной преступной группой не менее 110 тонн нефтепродуктов.

Задержаны четыре участника преступной группы.

Руководитель группы предложил сотруднику полиции взятку в размере 200 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика с похищенными нефтепродуктами, и этот факт был задокументирован.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту хищения организованной преступной группой (ОПГ) не менее 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане, задержаны четыре фигуранта, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.

По версии следствия, в 2025 году житель Дагестана создал ОПГ для хищения нефтепродуктов путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин, расположенных в Ногайском районе . С сентября 2025 по март 2026 года было украдено не менее 110 тонн нефтепродуктов, которые впоследствии реализовывались на нефтеперерабатывающие предприятия.

Кроме того, руководитель преступной группы предложил сотруднику одного из подразделений ОВД деньги за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика с похищенными нефтепродуктами к местам их реализации. Об этом сотрудник полиции сообщил руководству, после чего оперативными подразделениями МВД и УФСБ России по Дагестану был задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)", - сообщили в пресс-службе ведомства.