Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 02.07.2026 (обновлено: 14:59 02.07.2026)
СК возбудил дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

СК возбудил уголовное дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения организованной преступной группой не менее 110 тонн нефтепродуктов.
  • Задержаны четыре участника преступной группы.
  • Руководитель группы предложил сотруднику полиции взятку в размере 200 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика с похищенными нефтепродуктами, и этот факт был задокументирован.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту хищения организованной преступной группой (ОПГ) не менее 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане, задержаны четыре фигуранта, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.
По версии следствия, в 2025 году житель Дагестана создал ОПГ для хищения нефтепродуктов путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин, расположенных в Ногайском районе. С сентября 2025 по март 2026 года было украдено не менее 110 тонн нефтепродуктов, которые впоследствии реализовывались на нефтеперерабатывающие предприятия.
Обрушение автомобильного моста через реку Нижний Чиерес на Таймыре в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
СК начал проверку после обрушения автомоста в Красноярском крае
Вчера, 07:30
Кроме того, руководитель преступной группы предложил сотруднику одного из подразделений ОВД деньги за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика с похищенными нефтепродуктами к местам их реализации. Об этом сотрудник полиции сообщил руководству, после чего оперативными подразделениями МВД и УФСБ России по Дагестану был задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей сотруднику полиции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следователями задержаны четверо участников преступной группы. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
На жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь, завели уголовное дело
30 июня, 13:07
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала