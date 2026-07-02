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Новичков назвал задачу Союзного государства - РИА Новости, 02.07.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:35 02.07.2026
Новичков назвал задачу Союзного государства

Новичков: задача Союзного Государства – чтобы граждане чувствовали себя дома

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Миссия Союзного государства состоит в том, чтобы граждане всего огромного пространства ощущали себя в любой точке, как дома, сообщил член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике, член комиссии по здравоохранению Николай Новичков.
В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.
"Миссией Союзного государства является создание условий для того, чтобы граждане всего нашего огромного пространства чувствовали себя в любой точке, как дома. Белорусы – в России, россияне – в Беларуси", – отметил Новичков.
По его словам, для этого сделано многое, но далеко не все. И самые чувствительные сферы – вопросы здравоохранения, а также социального обеспечения.
Новичков пояснил, что когда люди молодые и полные сил, то они не всегда обращают внимание на какие-то сложности. Но люди, которые уходят на пенсию, оказываются в сложной ситуации, в том числе и по здоровью, для них эти вещи чувствительны.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииНиколай НовичковРоссияБелоруссия
 
 
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