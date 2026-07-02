Новичков назвал задачу Союзного государства

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Миссия Союзного государства состоит в том, чтобы граждане всего огромного пространства ощущали себя в любой точке, как дома, сообщил член комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике, член комиссии по здравоохранению Николай Новичков.

В четверг состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания по здравоохранению, где были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи разным категориям граждан Беларуси и России.

"Миссией Союзного государства является создание условий для того, чтобы граждане всего нашего огромного пространства чувствовали себя в любой точке, как дома. Белорусы – в России, россияне – в Беларуси", – отметил Новичков.

По его словам, для этого сделано многое, но далеко не все. И самые чувствительные сферы – вопросы здравоохранения, а также социального обеспечения.