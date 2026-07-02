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Певица Седокова в день рождения покойного Тиммы обвинила его в насилии - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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14:49 02.07.2026
Певица Седокова в день рождения покойного Тиммы обвинила его в насилии

Седокова в день рождения покойного баскетболиста Тиммы обвинила его в насилии

© Фото : Социальные сети Анны СедоковойЯнис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Социальные сети Анны Седоковой
Янис Тимма и Анна Седокова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Седокова заявила, что подвергалась физическому насилию со стороны бывшего мужа Яниса Тиммы.
  • Тимма и Седокова развелись в декабре 2024 года, а вскоре после этого тело Тиммы было найдено в Москве, следствие установило, что он совершил суицид.
  • Певица рассказала, что ушла от мужа из-за его агрессии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Певица Анна Седокова заявила, что подвергалась физическому насилию со стороны бывшего мужа, покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Тимма и Седокова поженились в 2020 году, а в декабре 2024 года пара развелась. В декабре 2024 года тело Тиммы нашли в Москве. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. 2 июля могло исполниться 34 года.
"Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды, в День святого Валентина, он меня очень сильно избил. Так, что утром у меня половина лица была синяя. Я поняла, что нужно срочно все это прятать, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения, но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил", - написала Седокова в сториз в Instagram*.
Певица также опубликовала фотографию спящего спортсмена с ножом: "Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас, но потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка".
Тимма выступал за петербургский "Зенит", казанский УНИКС и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 форвард был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом "Мемфис Гриззлис" под общим 60-м номером. За сборную Латвии сыграл в 68 матчах.
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