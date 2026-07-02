Певица Седокова в день рождения покойного Тиммы обвинила его в насилии

"Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды, в День святого Валентина, он меня очень сильно избил. Так, что утром у меня половина лица была синяя. Я поняла, что нужно срочно все это прятать, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения, но каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил", - написала Седокова в сториз в Instagram*.