В "Рубине" хотят попасть в шестерку лучших команд РПЛ в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов заявил, что в новом сезоне будет удовлетворен, если команда попадет в топ-6 РПЛ.
- В сезоне 2025/26 «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Рубин» сыграет с серебряным призером чемпионата страны «Краснодаром».
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор казанского футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов заявил РИА Новости, что в новом сезоне будет удовлетворен, если команда попадет в топ-6 Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Команда будет рассчитывать максимально улучшить свой результат. Пример "Балтики" - это все понятно, но можно выстрелить один раз, а потом уйти на позиции в соответствии с бюджетом. Мы пытаемся работать планомерно и будем стараться оказаться как можно выше", - сказал Айбатов.
"Думаю, местом в топ-6 будем удовлетворены", - добавил собеседник агентства.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре "Рубин" на своем поле сыграет с серебряным призером чемпионата страны "Краснодаром".