В "Рубине" хотят попасть в шестерку лучших команд РПЛ в новом сезоне

"Команда будет рассчитывать максимально улучшить свой результат. Пример "Балтики" - это все понятно, но можно выстрелить один раз, а потом уйти на позиции в соответствии с бюджетом. Мы пытаемся работать планомерно и будем стараться оказаться как можно выше", - сказал Айбатов.