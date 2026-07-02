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В "Рубине" хотят попасть в шестерку лучших команд РПЛ в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
17:44 02.07.2026
В "Рубине" хотят попасть в шестерку лучших команд РПЛ в новом сезоне

Казанский "Рубин" хочет попасть в шестерку лучших команд РПЛ в новом сезоне

© ФотоЛоготип ФК "Рубин"
Логотип ФК Рубин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото
Логотип ФК "Рубин". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Александр Айбатов заявил, что в новом сезоне будет удовлетворен, если команда попадет в топ-6 РПЛ.
  • В сезоне 2025/26 «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Рубин» сыграет с серебряным призером чемпионата страны «Краснодаром».
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор казанского футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов заявил РИА Новости, что в новом сезоне будет удовлетворен, если команда попадет в топ-6 Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Рубин" в сезоне-2025/26 занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Вышедшая из Первой лиги калининградская "Балтика" финишировала шестой, опередив казанцев на три очка.
"Команда будет рассчитывать максимально улучшить свой результат. Пример "Балтики" - это все понятно, но можно выстрелить один раз, а потом уйти на позиции в соответствии с бюджетом. Мы пытаемся работать планомерно и будем стараться оказаться как можно выше", - сказал Айбатов.
"Думаю, местом в топ-6 будем удовлетворены", - добавил собеседник агентства.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре "Рубин" на своем поле сыграет с серебряным призером чемпионата страны "Краснодаром".
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