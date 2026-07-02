Стали известны претенденты на награду лучшему полузащитнику сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболисты Вендел из «Зенита», Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Алексей Батраков из «Локомотива» вошли в тройку претендентов на звание лучшего полузащитника премии «Герои РПЛ».

Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино «Мосфильм».

Премия «Герои РПЛ» проводится с 2023 года.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Футболисты Вендел из петербургского "Зенита", Эдуард Сперцян из "Краснодара" и Алексей Батраков из московского "Локомотива" вошли в тройку претендентов на звание лучшего полузащитника в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале соревнования.

Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.

Бразилец Вендел в минувшем чемпионате России провел 27 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

На счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов. Он неизменно становился обладателем этой премии предыдущие три сезона.

Батраков забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач в 28 матчах.