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Стали известны претенденты на награду лучшему полузащитнику сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
21:48 02.07.2026
Стали известны претенденты на награду лучшему полузащитнику сезона в РПЛ

Вендел, Сперцян и Батраков претендуют на приз лучшему полузащитнику сезона в РПЛ

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкВендел и Алексей Батраков
Вендел и Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты Вендел из «Зенита», Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Алексей Батраков из «Локомотива» вошли в тройку претендентов на звание лучшего полузащитника премии «Герои РПЛ».
  • Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино «Мосфильм».
  • Премия «Герои РПЛ» проводится с 2023 года.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Футболисты Вендел из петербургского "Зенита", Эдуард Сперцян из "Краснодара" и Алексей Батраков из московского "Локомотива" вошли в тройку претендентов на звание лучшего полузащитника в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале соревнования.
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.
Бразилец Вендел в минувшем чемпионате России провел 27 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
На счету Сперцяна 30 матчей, 13 голов и 16 голевых пасов. Он неизменно становился обладателем этой премии предыдущие три сезона.
Батраков забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач в 28 матчах.
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
Вендел - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Вендел прибыл в расположение "Зенита" на тренировочном сборе
25 июня, 13:01
 
ФутболСпортВенделЭдуард СперцянАлексей БатраковКраснодарЗенитЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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