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Стали известны номинанты на приз лучшему защитнику сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
18:30 02.07.2026 (обновлено: 19:07 02.07.2026)
Стали известны номинанты на приз лучшему защитнику сезона в РПЛ

Бевеев, Дивеев и Коста претендуют на звание лучшего защитника сезона в РПЛ

© Фото : Соцсети клуба Мингиян Бевеев
 Мингиян Бевеев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Соцсети клуба
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев и Диего Коста вошли в тройку претендентов на звание лучшего защитника сезона в рамках премии "Герои РПЛ".
  • Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".
  • В прошедшем сезоне Бевеев и Дивеев провели по 28 матчей в РПЛ, а Коста — 27 игр.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Футболисты Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев и Диего Коста вошли в тройку претендентов на звание лучшего защитника сезона в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале соревнования.
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.
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В прошедшем сезоне защитник калининградской "Балтики" Бевеев провел 28 матчей в РПЛ, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Дивеев, перешедший по ходу сезона из ЦСКА в петербургский "Зенит", отыграл также 28 встреч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Коста представляет "Краснодар", в 27 играх сезона бразилец отметился тремя голами.
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
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ФутболСпортМоскваМосфильмИгорь ДивеевМингиян БевеевДиего КостаЗенитПФК ЦСКАБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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