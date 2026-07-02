Рейтинг@Mail.ru
Россиянки завоевали золото и бронзу на Кубке мира по роллер-спорту - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 02.07.2026
Россиянки завоевали золото и бронзу на Кубке мира по роллер-спорту

Россиянки завоевали две медали на Кубке мира по роллер-спорту

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСоревнования по роллер-спорту
Соревнования по роллер-спорту - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Кукушкина стала победительницей в дисциплине "слайды" на Кубке мира по роллер-спорту.
Кукушкина является действующей чемпионкой мира, в финале она опередила соперниц из Украины и Испании. Также в первый соревновательный день бронзу в дисциплине "фристайл-слалом - прыжок в высоту" завоевала россиянка Алена Ефимова.
"Медали наших чемпионок - очередной пример лидерства россиян в мировом спорте. Наша федерация лишь недавно получила полномочия по развитию не только скейтбординга, но и роллер-спорта в России, и наша задача — сделать так, чтобы вся страна знала про роллер-спорт и его героев", - заявил президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин.
Соревнования проходят под эгидой международной федерации World Skate на площадке Дука д'Аоста в Милане и завершатся 4 июля.
Американский скейтбордист Тони Хоук выступил в образе русского танцора в балете Щелкунчик в США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Тони Хоук появился в образе русского танцора в балете "Щелкунчик" в США
24 декабря 2025, 11:09
 
СпортИлья Вдовин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    462
    646
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Я. Ханфман
    666
    344
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    М. Костюк
    733
    666
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Австрия
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Португалия
    Хорватия
    0
    0
  • Футбол
    03.07 06:00
    Швейцария
    Алжир
  • Футбол
    03.07 21:00
    Австралия
    Египет
  • Футбол
    04.07 01:00
    Аргентина
    Кабо-Верде
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала