Россиянки завоевали золото и бронзу на Кубке мира по роллер-спорту

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Кукушкина стала победительницей в дисциплине "слайды" на Кубке мира по роллер-спорту.

Кукушкина является действующей чемпионкой мира, в финале она опередила соперниц из Украины и Испании. Также в первый соревновательный день бронзу в дисциплине "фристайл-слалом - прыжок в высоту" завоевала россиянка Алена Ефимова.

"Медали наших чемпионок - очередной пример лидерства россиян в мировом спорте. Наша федерация лишь недавно получила полномочия по развитию не только скейтбординга, но и роллер-спорта в России, и наша задача — сделать так, чтобы вся страна знала про роллер-спорт и его героев", - заявил президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин.