Над Ленинградской областью сбили семь БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленинградской областью сбито семь БПЛА.
- Воздушная опасность длилась два часа и была отменена.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семь БПЛА сбиты над Ленинградской областью, воздушная опасность отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Опасность была объявлена в 03.10 мск, она продлилась два часа.
"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито семь БПЛА противника", - написал он в канале на платформе "Макс".
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