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Путин поприветствовал участников онкологического форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 02.07.2026
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09:27 02.07.2026
Путин поприветствовал участников онкологического форума в Санкт-Петербурге

Путин направил приветствие участникам онкологического форума в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи-2026».
  • Форум посвящен 150-летию Николая Петрова — основоположника отечественной научной школы онкологии.
  • Президент подчеркнул, что на форуме ежегодно обсуждаются актуальные проблемы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также внедрением передовых технологий.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи-2026", отметив, что он посвящен 150-летию Николая Петрова, благодаря которому был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.
"Нынешний форум посвящен 150-летнему юбилею Николая Николаевича Петрова - основоположника отечественной научной школы онкологии. Во многом благодаря его таланту и подвижничеству был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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"Желаю вам успешной работы и всего наилучшего", - заключил Путин.
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