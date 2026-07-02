Путин поприветствовал участников онкологического форума в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи-2026».
- Форум посвящен 150-летию Николая Петрова — основоположника отечественной научной школы онкологии.
- Президент подчеркнул, что на форуме ежегодно обсуждаются актуальные проблемы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также внедрением передовых технологий.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XII Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи-2026", отметив, что он посвящен 150-летию Николая Петрова, благодаря которому был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.
"Нынешний форум посвящен 150-летнему юбилею Николая Николаевича Петрова - основоположника отечественной научной школы онкологии. Во многом благодаря его таланту и подвижничеству был создан знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр онкологии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент РФ подчеркнул, что на форуме ежегодно обсуждаются актуальные проблемы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением онкологических заболеваний, а также внедрением в практику передовых технологий.
"Желаю вам успешной работы и всего наилучшего", - заключил Путин.
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