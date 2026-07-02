Пулишич вернулся в старт сборной США на матч 1/16 финала ЧМ с боснийцами

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник Кристиан Пулишич вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).