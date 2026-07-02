Пулишич вернулся в старт сборной США на матч 1/16 финала ЧМ с боснийцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристиан Пулишич вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.
- В состав сборной США также вошли Мэтт Фриз, Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим, Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Фоларин Балоган.
- Матч 1/16 финала пройдет в Сан-Франциско, начало — в 3:00 мск.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник Кристиан Пулишич вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Состав американцев выглядит следующим образом: Мэтт Фриз (вратарь), Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим (капитан), Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балоган.
В состав сборной Боснии и Герцеговины вошли Никола Василь (вратарь), Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Степан Раделич, Армин Гигович, Иван Шуньич, Эрмедин Демирович, Эдин Джеко (капитан), Керим Алайбегович.
Матч 1/16 финала пройдет в Сан-Франциско, начало - 3:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.