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Пулишич вернулся в старт сборной США на матч 1/16 финала ЧМ с боснийцами - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
01:58 02.07.2026 (обновлено: 01:59 02.07.2026)
Пулишич вернулся в старт сборной США на матч 1/16 финала ЧМ с боснийцами

Пулишич вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/16 финала ЧМ с боснийцами

© AP Photo / Scott KinserКристиан Пулишич
Кристиан Пулишич - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Scott Kinser
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристиан Пулишич вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.
  • В состав сборной США также вошли Мэтт Фриз, Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим, Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Фоларин Балоган.
  • Матч 1/16 финала пройдет в Сан-Франциско, начало — в 3:00 мск.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Полузащитник Кристиан Пулишич вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Пулишич не попал в заявку команды на матч второго тура группового этапа против сборной Австралии (2:0), в третьей игре против команды Турции (2:3) он вышел на замену.
Состав американцев выглядит следующим образом: Мэтт Фриз (вратарь), Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим (капитан), Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балоган.
В состав сборной Боснии и Герцеговины вошли Никола Василь (вратарь), Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Степан Раделич, Армин Гигович, Иван Шуньич, Эрмедин Демирович, Эдин Джеко (капитан), Керим Алайбегович.
Матч 1/16 финала пройдет в Сан-Франциско, начало - 3:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортКристиан ПулишичМэтт ФризСержиньо ДестМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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