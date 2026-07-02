Плющев оценил зарплату Овечкина по новому контракту

Краткий пересказ от РИА ИИ «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании нового однолетнего контракта с Александром Овечкиным.

Годовая зарплата Овечкина под потолком составит 4,25 млн долларов, а с учетом бонусов может достичь 9 млн.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал бессмысленными рассуждения о том, обидел ли клуб российского форварда с финансовой точки зрения по условиям нового контракта.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с РИА Новости назвал бессмысленными рассуждения о том, обидел ли с финансовой точки зрения по условиям нового контракта клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" российского форварда Александра Овечкина.

Ранее в четверг "Вашингтон" объявил о подписании нового однолетнего контракта с Овечкиным

"Александр выбрал "Вашингтон", значит, он считает, что это ему нужно. Не знаю, сыграет ли он еще за " Динамо ". Александр - опытный игрок, и гадать очень сложно, тем более когда речь идет о таком игроке", - сказал Плющев.

Годовая зарплата Овечкина, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн. "Сумму они обговаривали между собой. Нет смысла говорить о том, кто кого обидел или не обидел", - отметил собеседник агентства, оценивая зарплату капитана "Вашингтона" по новому контракту.