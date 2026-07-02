Россиянка Штатнова стала первой на ЧЕ среди юниоров по синхронному плаванию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.

В апреле в документе для Совета ЕС Европейская комиссия заявила, что участие российских и белорусских спортсменов при его рассмотрении должно допускаться только на строгих нейтральных условиях, без государственных символов и политического представительства.