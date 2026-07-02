Россиянка Штатнова стала первой на ЧЕ среди юниоров по синхронному плаванию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на юниорском чемпионате Европы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.
За свое выступление Штатнова получила 272,4036 балла. Второй стала итальянка Джиневра Маркетти (255,9338), третье место заняла испанка Ная Альварес Висенте (252,4413).
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
В апреле в документе для Совета ЕС Европейская комиссия заявила, что участие российских и белорусских спортсменов при его рассмотрении должно допускаться только на строгих нейтральных условиях, без государственных символов и политического представительства.