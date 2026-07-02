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Пашинян предупредил, что ЕС не изменит для Армении процедуры для импорта - РИА Новости, 02.07.2026
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16:09 02.07.2026 (обновлено: 17:00 02.07.2026)
Пашинян предупредил, что ЕС не изменит для Армении процедуры для импорта

Пашинян: Евросоюз не изменит для Армении процедуры, необходимые для импорта

© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool PhotoПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina/Pool Photo
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что для вступления в силу решения о беспошлинном экспорте армянской продукции в ЕС потребуется время.
  • Процедуры, необходимые для импорта, Евросоюз специально для Еревана не изменит, предупредил он.
  • Пашинян заявил, что частный сектор Армении должен научиться пользоваться новыми механизмами экспорта и что с партнерами из ЕС достигнута договоренность о реализации совместных проектов поддержки частного сектора.
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что для вступления в силу решения о беспошлинном экспорте армянской продукции в ЕС потребуется время, и предупредил, что процедуры, необходимые для импорта, Евросоюз специально для Армении не изменит.
В четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что ЕС планирует отменить пошлины на 80% армянского экспорта в страны союза. По ее мнению, этот механизм откроет двери в Европу для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, овощей, фруктов и органических продуктов, а также 90% экспорта алкогольных и неалкогольных напитков.
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"Хочу констатировать, что до полного вступления этого решения в силу пройдет определенное время, так как за этот период страны-члены должны принять решения. Европейскому парламенту также предстоит принять соответствующую резолюцию. Это займет некоторое время", - заявил Пашинян на заседании правительства.
При этом он добавил, что планируемое решение ЕС является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы армянская сторона смогла воспользоваться открывающимися возможностями.
"Наш частный сектор и бизнес должны научиться пользоваться механизмами. Мы должны констатировать, что для значительной, если не для большей части наших экспортеров это совершенно новое направление. Естественно, специально для нас процедуры импорта Европейского союза не изменятся. То есть, очевидно, что при свободном экономическом режиме существуют определенные правила документооборота и так далее", - заявил Пашинян.
Он добавил, что с партнерами из ЕС достигнута договоренность о реализации совместных проектов поддержки частного сектора, подготовки соответствующих кадров, начиная со знания языка и заканчивая знанием законодательства ЕС.
"У нас уже сегодня есть ситуации, когда где-то какие-то грузовики простаивают довольно долго, в том числе из-за языковых барьеров и прочего, они не владеют какими-то мелкими нюансами. То есть такие проблемы существуют", - заявил Пашинян.
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